Що таке Blink Galaxy?

Outer Ring MMO — це науково-фантастична action MMORPG у третій особі в сандбокс-стилі, що розгортається у всесвіті з відкритим світом, заснованому на сагі Outer Ring. У цьому всесвіті п’ять видів, які об’єднані у чотири різні фракції, змагаються за контроль над планетами та ресурсами. Гравці можуть полювати на легендарне озброєння, брати участь у масштабних PvP-битвах, досліджувати небезпечні підземелля, боротися з босами, а також збирати епічний добуток і ресурси для модернізації своїх зброї та кораблів.

Що робить Blink Galaxy унікальним?

Усі активи в грі або генеруються завдяки праці гравців, або створюються самими гравцями. Це включає мечі, вогнепальну зброю, броню, транспортні засоби, кораблі, землі, будівлі та предмети всередині будівель; всі вони можуть перетворюватися на NFT. Крім того, ресурси, необхідні для виготовлення цих предметів — такі як залізо, мідь, газ та деревина — функціонують як фігурні токени. Це дає гравцям змогу стати справжніми власниками цих цифрових предметів і отримувати вартість за вкладений час, продавши їх.

Яка зараз ціна торгівлі Blink Galaxy?

Поточна ціна торгівлі Blink Galaxy становить ₴, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі GQ?

GQ зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники Blink Galaxy сьогодні?

За останні 24 години Blink Galaxy зазнав зміни ціни на 0.03%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується Blink Galaxy сьогодні?

Протягом останнього дня Blink Galaxy коливався між ₴ і ₴, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.