Сьогоднішня ціна Blindfold Finance

Поточна ціна Blindfold Finance (BLIND) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BLIND до USD становить $ 0 за BLIND.

Blindfold Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15,257.83, з циркуляційною пропозицією у 985.01M BLIND. Протягом останніх 24 годин BLIND торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00239992, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BLIND змінився на -- за останню годину та на +1.56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Blindfold Finance (BLIND)

Ринкова капіталізація $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15.49K$ 15.49K $ 15.49K Циркуляційне постачання 985.01M 985.01M 985.01M Загальна пропозиція 998,786,010.3118 998,786,010.3118 998,786,010.3118

Поточна ринкова капіталізація Blindfold Finance — $ 15.26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLIND — 985.01M, зі загальною пропозицією 998786010.3118. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15.49K.