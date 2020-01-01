Токеноміка Blind Boxes (BLES) Дізнайтеся ключову інформацію про Blind Boxes (BLES), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blind Boxes (BLES) BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner. Офіційний вебсайт: https://bles.trade Купити BLES зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blind Boxes (BLES) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blind Boxes (BLES), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,62K $ 12,62K $ 12,62K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 18,21M $ 18,21M $ 18,21M FDV (повністю розведена вартість): $ 69,29K $ 69,29K $ 69,29K Історичний максимум: $ 11,01 $ 11,01 $ 11,01 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00069255 $ 0,00069255 $ 0,00069255 Дізнайтеся більше про ціну Blind Boxes (BLES)

Токеноміка Blind Boxes (BLES): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blind Boxes (BLES) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BLES, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BLES, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BLES, досліджуйте ціну токена BLES в реальному часі!

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