Сьогоднішня ціна Blind Boxes (BLES)

Поточна ціна Blind Boxes (BLES) сьогодні становить 0.00229055 USD з ринковою капіталізацією $ 41.74K USD. Ціна BLES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blind Boxes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 855.95 USD

- зміна ціни Blind Boxes протягом дня — -8.23%

- циркуляційна пропозиція – 18.21M USD

Отримуйте оновлення цін BLES до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BLES.