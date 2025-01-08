Ціна Blind Boxes (BLES)
Поточна ціна Blind Boxes (BLES) сьогодні становить 0.00229055 USD з ринковою капіталізацією $ 41.74K USD. Ціна BLES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blind Boxes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 855.95 USD
- зміна ціни Blind Boxes протягом дня — -8.23%
- циркуляційна пропозиція – 18.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blind Boxes до USD становила $ -0.000205534626243897.
За останні 30 днів зміна ціни Blind Boxes до USD становила $ -0.0003408519.
За останні 60 днів зміна ціни Blind Boxes до USD становила $ -0.0007104397.
За останні 90 днів зміна ціни Blind Boxes до USD становила $ +0.000263434663112287.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000205534626243897
|-8.23%
|30 днів
|$ -0.0003408519
|-14.88%
|60 днів
|$ -0.0007104397
|-31.01%
|90 днів
|$ +0.000263434663112287
|+13.00%
Останній аналіз цін Blind Boxes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-8.23%
-1.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner.
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