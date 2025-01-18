Ціна Blin Metaverse (BLIN)
Поточна ціна Blin Metaverse (BLIN) сьогодні становить 0.00130893 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blin Metaverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.52 USD
- зміна ціни Blin Metaverse протягом дня — -1.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blin Metaverse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blin Metaverse до USD становила $ +0.0001233585.
За останні 60 днів зміна ціни Blin Metaverse до USD становила $ -0.0001364944.
За останні 90 днів зміна ціни Blin Metaverse до USD становила $ -0.0006177635176857516.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.87%
|30 днів
|$ +0.0001233585
|+9.42%
|60 днів
|$ -0.0001364944
|-10.42%
|90 днів
|$ -0.0006177635176857516
|-32.06%
Останній аналіз цін Blin Metaverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-1.87%
+12.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blin Metaverse is a decentralized and comprehensive NFT infrastructure based on Binance Smart Chain. Aims to reshape through IP,virtual social networking, NFT assets casting, right confirmation and value circulation on the chain ,to realize the comprehensive decentralized NFT infrastructure of diversified virtual reality interaction.
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