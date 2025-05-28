Сьогоднішня ціна Bliffy (BLIFFY)

Поточна ціна Bliffy (BLIFFY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 226,13K USD. Ціна BLIFFY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bliffy:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bliffy протягом дня — -7,63%

- циркуляційна пропозиція – 16,79B USD

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