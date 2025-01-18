Ціна Bless Global Credit (BLEC)
Поточна ціна Bless Global Credit (BLEC) сьогодні становить 0.0181993 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bless Global Credit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.22 USD
- зміна ціни Bless Global Credit протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bless Global Credit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bless Global Credit до USD становила $ -0.0000376161.
За останні 60 днів зміна ціни Bless Global Credit до USD становила $ +0.0004966370.
За останні 90 днів зміна ціни Bless Global Credit до USD становила $ +0.00152378729634886.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000376161
|-0.20%
|60 днів
|$ +0.0004966370
|+2.73%
|90 днів
|$ +0.00152378729634886
|+9.14%
Останній аналіз цін Bless Global Credit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bless Global is a MMORPG mobile game published by Tigon Mobile, a subsidiary of the KOSDAQ-listed company Longtu Korea. Based on the original worldview and content of the PC game Bless, this AAA-level MMORPG retains the exceptional quality of Web2 games while incorporating the Web3 economic model. The Bless Global has a gamefi ecosystem that players can use $BLEC to interact with different game function such as donating to Guild Furnace and dissolving to corestals for upgrading equipments. For more information of $BLEC utilization, you may take a look at https://pocketbuff.gitbook.io/bless-global-whitepaper/economic-model/economic-system.
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