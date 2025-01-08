Сьогоднішня ціна Blepe (BLEPE)

Поточна ціна Blepe (BLEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.95K USD. Ціна BLEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blepe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.84 USD

- зміна ціни Blepe протягом дня — -6.89%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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