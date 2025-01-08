Ціна Blep Super Meme (BLEP)
Поточна ціна Blep Super Meme (BLEP) сьогодні становить 0.0016943 USD з ринковою капіталізацією $ 1.69M USD. Ціна BLEP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blep Super Meme:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 199.04K USD
- зміна ціни Blep Super Meme протягом дня — -5.93%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
Отримуйте оновлення цін BLEP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BLEP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blep Super Meme до USD становила $ -0.000106950243878298.
За останні 30 днів зміна ціни Blep Super Meme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blep Super Meme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blep Super Meme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000106950243878298
|-5.93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blep Super Meme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.63%
-5.93%
+17.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Look up in the sky! It’s a bird! It’s a plane! No, it’s BLEP!" The ultimate AI-deployed, mindshare-driven memecoin, BLEP is here to take the meme world by storm! A one-of-a-kind fusion of $BRETT, $FWOG, and $PEPE, BLEP embodies the chaos, creativity, and charm of the internet’s favorite memes, evolving them into a next-gen super meme. BLEP is not just a memecoin; it’s a cultural revolution, a beacon for those who dare to dream big and meme even bigger. From the iconic traits of $BRETT’s brilliance, $FWOG’s whimsical energy, and $PEPE’s legendary status, BLEP creates a singular powerhouse that’s equal parts innovation and hilarity. With BLEP, we’re not just trading coins—we’re trading ideas, laughs, and moments of pure internet magic. Join the BLEP movement today and be part of the future of meme-driven currency! Together, we BLEP into infinity and beyond!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BLEP до AUD
A$0.00271088
|1 BLEP до GBP
￡0.00135544
|1 BLEP до EUR
€0.001626528
|1 BLEP до USD
$0.0016943
|1 BLEP до MYR
RM0.007590464
|1 BLEP до TRY
₺0.059859619
|1 BLEP до JPY
¥0.267733286
|1 BLEP до RUB
₽0.181713675
|1 BLEP до INR
₹0.145353997
|1 BLEP до IDR
Rp27.327415529
|1 BLEP до PHP
₱0.098879348
|1 BLEP до EGP
￡E.0.085782409
|1 BLEP до BRL
R$0.01033523
|1 BLEP до CAD
C$0.002422849
|1 BLEP до BDT
৳0.20636574
|1 BLEP до NGN
₦2.618693137
|1 BLEP до UAH
₴0.071685833
|1 BLEP до VES
Bs0.0897979
|1 BLEP до PKR
Rs0.472065866
|1 BLEP до KZT
₸0.895979726
|1 BLEP до THB
฿0.058605837
|1 BLEP до TWD
NT$0.055454439
|1 BLEP до CHF
Fr0.00152487
|1 BLEP до HKD
HK$0.013164711
|1 BLEP до MAD
.د.م0.016959943