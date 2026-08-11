Яка зараз ціна Blendr Network?

Живуча ціна Blendr Network (BLENDR) становить ₴0.0505054170462589440000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Blendr Network позиціонується на ринку?

Наразі Blendr Network займає #7124 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴2121231.04236495680000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу BLENDR?

Обсяг токенів у обігу BLENDR становить 40082453.67006291 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Blendr Network за останню добу?

За останню добу Blendr Network торгувався в діапазоні від ₴0.0502576858950580160000 (мінімум за 24 години) до ₴0.0517907978948388480000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Blendr Network віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Blendr Network досяг найвищого значення за всю історію — ₴189.9859896220640000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують BLENDR?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Blendr Network?

Поточне зміщення ціни на -0.39% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,DePIN. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.