Ціна BLCKMRKT ($MRKT)
Поточна ціна BLCKMRKT ($MRKT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 153.08K USD. Ціна $MRKT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BLCKMRKT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.02K USD
- зміна ціни BLCKMRKT протягом дня — -9.76%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BLCKMRKT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BLCKMRKT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BLCKMRKT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BLCKMRKT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.76%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BLCKMRKT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.22%
-9.76%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MRKT is the utility token powering BLCK MRKT LABS, a Web3 studio focused on bringing the world on-chain through raffles, auctions, and gaming. Designed for a seamless multichain experience, $MRKT fuels engagement, rewards participation, and bridges users across blockchain networks. Tech, art, community, vibes, blckmrkt is your one stop shop for all things crypto. We also use our platform for philanthropy, having raised over THIRTY THOUSAND DOLLARS in 2024 for multiple charities
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