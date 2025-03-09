Сьогоднішня ціна BLCKMRKT ($MRKT)

Поточна ціна BLCKMRKT ($MRKT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 153.08K USD. Ціна $MRKT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BLCKMRKT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.02K USD

- зміна ціни BLCKMRKT протягом дня — -9.76%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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