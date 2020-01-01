Токеноміка BLCK Coin (BLCK) Дізнайтеся ключову інформацію про BLCK Coin (BLCK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BLCK Coin (BLCK) Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL! Офіційний вебсайт: https://blckcoin.org/ Whitepaper: https://black-coin.s3.us-west-2.amazonaws.com/BLCKCoin-whitepaper+real.docx.pdf Купити BLCK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BLCK Coin (BLCK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BLCK Coin (BLCK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 220,32K $ 220,32K $ 220,32K Загальна пропозиція: $ 989,66M $ 989,66M $ 989,66M Циркуляційна пропозиція: $ 989,66M $ 989,66M $ 989,66M FDV (повністю розведена вартість): $ 220,32K $ 220,32K $ 220,32K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00022119 $ 0,00022119 $ 0,00022119 Дізнайтеся більше про ціну BLCK Coin (BLCK)

Токеноміка BLCK Coin (BLCK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BLCK Coin (BLCK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BLCK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BLCK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BLCK, досліджуйте ціну токена BLCK в реальному часі!

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