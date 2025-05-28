Сьогоднішня ціна BLCK Coin (BLCK)

Поточна ціна BLCK Coin (BLCK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 236,88K USD. Ціна BLCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BLCK Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BLCK Coin протягом дня — +5,53%

- циркуляційна пропозиція – 989,91M USD

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