Ціна BLCK Coin (BLCK)
Поточна ціна BLCK Coin (BLCK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 236,88K USD. Ціна BLCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BLCK Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BLCK Coin протягом дня — +5,53%
- циркуляційна пропозиція – 989,91M USD
Отримуйте оновлення цін BLCK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BLCK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BLCK Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BLCK Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BLCK Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BLCK Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5,53%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BLCK Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,17%
+5,53%
-9,26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BLCK до VND
₫--
|1 BLCK до AUD
A$--
|1 BLCK до GBP
￡--
|1 BLCK до EUR
€--
|1 BLCK до USD
$--
|1 BLCK до MYR
RM--
|1 BLCK до TRY
₺--
|1 BLCK до JPY
¥--
|1 BLCK до RUB
₽--
|1 BLCK до INR
₹--
|1 BLCK до IDR
Rp--
|1 BLCK до KRW
₩--
|1 BLCK до PHP
₱--
|1 BLCK до EGP
￡E.--
|1 BLCK до BRL
R$--
|1 BLCK до CAD
C$--
|1 BLCK до BDT
৳--
|1 BLCK до NGN
₦--
|1 BLCK до UAH
₴--
|1 BLCK до VES
Bs--
|1 BLCK до PKR
Rs--
|1 BLCK до KZT
₸--
|1 BLCK до THB
฿--
|1 BLCK до TWD
NT$--
|1 BLCK до AED
د.إ--
|1 BLCK до CHF
Fr--
|1 BLCK до HKD
HK$--
|1 BLCK до MAD
.د.م--
|1 BLCK до MXN
$--