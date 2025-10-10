Токеноміка Blazr (BLAZR)
Токеноміка та аналіз ціни Blazr (BLAZR)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blazr (BLAZR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація Blazr (BLAZR)
Blazr is a Chrome extension designed to simplify the process of launching and managing Solana-based tokens. The project provides users with an intuitive interface to create new tokens, manage their digital assets, and monitor their portfolios directly from their browser. Blazr integrates wallet management, real-time SOL balance tracking, and responsive design to ensure accessibility across devices. Built with React, TypeScript, and TailwindCSS, the extension aims to lower the barrier to entry for individuals and projects seeking to participate in the Solana ecosystem. By offering a seamless experience for token creation and management, Blazr empowers users to engage with decentralized finance, community governance, and digital asset innovation on Solana.
Токеноміка Blazr (BLAZR): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Blazr (BLAZR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів BLAZR, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BLAZR, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку BLAZR, досліджуйте ціну токена BLAZR в реальному часі!
Прогноз ціни BLAZR
Хочете знати, куди рухається BLAZR? Наша сторінка прогнозу ціни BLAZR поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
