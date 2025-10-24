Інформація щодо ціни Blazr (BLAZR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +3,11% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,11%

Актуальна ціна Blazr (BLAZR) становить --. За останні 24 години BLAZR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLAZR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BLAZR змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +3,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Blazr (BLAZR)

Ринкова капіталізація $ 4,43K$ 4,43K $ 4,43K Обсяг (за 24 год) $ 2,16$ 2,16 $ 2,16 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,67K$ 4,67K $ 4,67K Циркуляційне постачання 947,78M 947,78M 947,78M Загальна пропозиція 999 293 395,708523 999 293 395,708523 999 293 395,708523

Поточна ринкова капіталізація Blazr — $ 4,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,16. Циркуляційна пропозиція BLAZR — 947,78M, зі загальною пропозицією 999293395.708523. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,67K.