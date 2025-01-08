Сьогоднішня ціна BlazeX (BLAZEX)

Поточна ціна BlazeX (BLAZEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 97.71K USD. Ціна BLAZEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlazeX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 841.28 USD

- зміна ціни BlazeX протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 950.80M USD

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