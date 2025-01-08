Ціна BlazeX (BLAZEX)
Поточна ціна BlazeX (BLAZEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 97.71K USD. Ціна BLAZEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlazeX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 841.28 USD
- зміна ціни BlazeX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 950.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlazeX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BlazeX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BlazeX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BlazeX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-24.12%
|60 днів
|$ 0
|-3.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BlazeX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
1. Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK. What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch. What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features. History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention. What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers.
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