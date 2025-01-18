Ціна BlazeStake Staked SOL (BSOL)
Поточна ціна BlazeStake Staked SOL (BSOL) сьогодні становить 287.92 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlazeStake Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.43M USD
- зміна ціни BlazeStake Staked SOL протягом дня — +12.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlazeStake Staked SOL до USD становила $ +32.07.
За останні 30 днів зміна ціни BlazeStake Staked SOL до USD становила $ +47.5524353200.
За останні 60 днів зміна ціни BlazeStake Staked SOL до USD становила $ +1.0748053600.
За останні 90 днів зміна ціни BlazeStake Staked SOL до USD становила $ +103.5937149904447.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +32.07
|+12.53%
|30 днів
|$ +47.5524353200
|+16.52%
|60 днів
|$ +1.0748053600
|+0.37%
|90 днів
|$ +103.5937149904447
|+56.20%
Останній аналіз цін BlazeStake Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.74%
+12.53%
+31.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BlazeStake is a fully non-custodial Solana stake pool protocol that is supported by the Solana Foundation. By staking SOL through BlazeStake, users receive BlazeStake Staked SOL (bSOL) tokens that can be used in DeFi applications. BlazeStake automatically delegates SOL across many Solana validators to strengthen the decentralization of Solana. bSOL is designed to increase in value compared to SOL every epoch relative to the staking APY, as bSOL is always backed by an amount of SOL which increases as staking rewards compound. Users can always withdraw their SOL from the stake pool at any time either through the instant unstake feature or through delayed unstaking.
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