Ціна BlastOff (OFF)
Поточна ціна BlastOff (OFF) сьогодні становить 0.02935765 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlastOff:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.65K USD
- зміна ціни BlastOff протягом дня — +4.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlastOff до USD становила $ +0.00118773.
За останні 30 днів зміна ціни BlastOff до USD становила $ -0.0086308291.
За останні 60 днів зміна ціни BlastOff до USD становила $ -0.0084801949.
За останні 90 днів зміна ціни BlastOff до USD становила $ -0.0367534179176477.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00118773
|+4.22%
|30 днів
|$ -0.0086308291
|-29.39%
|60 днів
|$ -0.0084801949
|-28.88%
|90 днів
|$ -0.0367534179176477
|-55.59%
Останній аналіз цін BlastOff: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
+4.22%
-6.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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