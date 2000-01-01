Токеноміка Blastin Pepes (BPEPE) Дізнайтеся ключову інформацію про Blastin Pepes (BPEPE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blastin Pepes (BPEPE) Introduction to Blastin' Pepes Blastin' Pepes are a unique collection of NFTs natively created using the 404 standard. This standard combines the best features of ERC-20 and ERC-721 tokens, allowing for native fractionalization and enhanced liquidity. Flock [Floor Lock] Mint with no downside and infinite upside with minimum floor price locked at mint price. How it works: Proceedings of the fair mint are placed in a FAMM (Flock-AMM) with the rest of the Blastin’ Pepes supply. Proceedings of the mint were used to create a bid wall at mint price with enough depth to cover all minters. Офіційний вебсайт: https://blastinpepes.xyz/ Купити BPEPE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blastin Pepes (BPEPE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blastin Pepes (BPEPE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Історичний максимум: $ 0,374695 $ 0,374695 $ 0,374695 Історичний мінімум: $ 0,104245 $ 0,104245 $ 0,104245 Поточна ціна: $ 0,170731 $ 0,170731 $ 0,170731 Дізнайтеся більше про ціну Blastin Pepes (BPEPE)

Токеноміка Blastin Pepes (BPEPE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blastin Pepes (BPEPE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BPEPE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BPEPE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BPEPE, досліджуйте ціну токена BPEPE в реальному часі!

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