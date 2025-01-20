Ціна Blastin Pepes (BPEPE)
Поточна ціна Blastin Pepes (BPEPE) сьогодні становить 0.231813 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blastin Pepes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 463.81 USD
- зміна ціни Blastin Pepes протягом дня — +2.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blastin Pepes до USD становила $ +0.00479421.
За останні 30 днів зміна ціни Blastin Pepes до USD становила $ +0.0004956161.
За останні 60 днів зміна ціни Blastin Pepes до USD становила $ +0.0216510096.
За останні 90 днів зміна ціни Blastin Pepes до USD становила $ +0.0483660607769689.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00479421
|+2.11%
|30 днів
|$ +0.0004956161
|+0.21%
|60 днів
|$ +0.0216510096
|+9.34%
|90 днів
|$ +0.0483660607769689
|+26.37%
Останній аналіз цін Blastin Pepes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.11%
+3.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introduction to Blastin' Pepes Blastin' Pepes are a unique collection of NFTs natively created using the 404 standard. This standard combines the best features of ERC-20 and ERC-721 tokens, allowing for native fractionalization and enhanced liquidity. Flock [Floor Lock] Mint with no downside and infinite upside with minimum floor price locked at mint price. How it works: Proceedings of the fair mint are placed in a FAMM (Flock-AMM) with the rest of the Blastin’ Pepes supply. Proceedings of the mint were used to create a bid wall at mint price with enough depth to cover all minters.
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