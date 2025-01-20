Сьогоднішня ціна Blastin Pepes (BPEPE)

Поточна ціна Blastin Pepes (BPEPE) сьогодні становить 0.231813 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blastin Pepes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 463.81 USD

- зміна ціни Blastin Pepes протягом дня — +2.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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