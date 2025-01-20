Ціна BlastFi Ecosystem Token ($BRES)
Поточна ціна BlastFi Ecosystem Token ($BRES) сьогодні становить 0.01500499 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BRES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlastFi Ecosystem Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.08 USD
- зміна ціни BlastFi Ecosystem Token протягом дня — -0.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlastFi Ecosystem Token до USD становила $ -0.00012526948110099.
За останні 30 днів зміна ціни BlastFi Ecosystem Token до USD становила $ -0.0022354224.
За останні 60 днів зміна ціни BlastFi Ecosystem Token до USD становила $ -0.0018681437.
За останні 90 днів зміна ціни BlastFi Ecosystem Token до USD становила $ -0.004667942258544565.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00012526948110099
|-0.82%
|30 днів
|$ -0.0022354224
|-14.89%
|60 днів
|$ -0.0018681437
|-12.45%
|90 днів
|$ -0.004667942258544565
|-23.72%
Останній аналіз цін BlastFi Ecosystem Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
-0.82%
-3.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BlastFi revolutionizes staking with the innovative concept of restaking, utilizing the proof-of-stake consensus mechanism. Users are provided with a tokenized version of their staked assets, which can be reused on the consensus layer to earn additional rewards. This process enhances cryptoeconomic security across various blockchains. Whether staking assets directly on native mainnets or through liquid staking tokens (LST), users can seamlessly opt-in to BlastFi's smart contracts. BlastFi integrates with multiple blockchains using proof-of-stake consensus and acts as a validator on layer-1 blockchains. This integration simplifies staking and extends cryptoeconomic security to additional network applications, mitigating risks such as impermanent losses, smart contract vulnerabilities, and market manipulation. Utilities of Token The BRES token serves as the primary utility token within BlastFi's ecosystem, facilitating various functions and interactions on the platform. Users receive BRES tokens as rewards when participating in BlastFi's staking and restaking activities. Key Features: Staking Rewards Transactional Utility Liquidity Provision Ecosystem Incentives
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