Сьогоднішня ціна BlastFi Ecosystem Token ($BRES)

Поточна ціна BlastFi Ecosystem Token ($BRES) сьогодні становить 0.01500499 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BRES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlastFi Ecosystem Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.08 USD

- зміна ціни BlastFi Ecosystem Token протягом дня — -0.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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