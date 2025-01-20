Сьогоднішня ціна BLARB (BLARB)

Поточна ціна BLARB (BLARB) сьогодні становить 0.01063555 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLARB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BLARB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.85 USD

- зміна ціни BLARB протягом дня — +6.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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