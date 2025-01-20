Ціна BLARB (BLARB)
Поточна ціна BLARB (BLARB) сьогодні становить 0.01063555 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLARB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BLARB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.85 USD
- зміна ціни BLARB протягом дня — +6.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BLARB до USD становила $ +0.00065101.
За останні 30 днів зміна ціни BLARB до USD становила $ -0.0014513962.
За останні 60 днів зміна ціни BLARB до USD становила $ -0.0001100768.
За останні 90 днів зміна ціни BLARB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00065101
|+6.52%
|30 днів
|$ -0.0014513962
|-13.64%
|60 днів
|$ -0.0001100768
|-1.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BLARB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.32%
+6.52%
+2.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the depths of the ocean lived Blarb, a creature of immense curiosity. One night, he glimpsed the moon's reflection and felt an irresistible urge to explore beyond. With determination, he journeyed through uncharted waters, guided by the moon's glow. After an arduous voyage, Blarb breached the surface and touched the moon, becoming a symbol of courage and exploration, inspiring creatures of the ocean to reach for the stars.
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