Сьогоднішня ціна BLAKJAK

Поточна ціна BLAKJAK (BLAKJAK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 26,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BLAKJAK до USD становить $ 0 за BLAKJAK.

BLAKJAK наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 75 864, з циркуляційною пропозицією у 988,94M BLAKJAK. Протягом останніх 24 годин BLAKJAK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BLAKJAK змінився на +22,63% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BLAKJAK (BLAKJAK)

Ринкова капіталізація $ 75,86K$ 75,86K $ 75,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 75,86K$ 75,86K $ 75,86K Циркуляційне постачання 988,94M 988,94M 988,94M Загальна пропозиція 988 943 922,605184 988 943 922,605184 988 943 922,605184

Поточна ринкова капіталізація BLAKJAK — $ 75,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLAKJAK — 988,94M, зі загальною пропозицією 988943922.605184. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 75,86K.