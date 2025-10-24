Інформація щодо ціни blai (BLAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00122122 $ 0,00122122 $ 0,00122122 Мін. за 24 год $ 0,00134859 $ 0,00134859 $ 0,00134859 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00122122$ 0,00122122 $ 0,00122122 Макс. за 24 год $ 0,00134859$ 0,00134859 $ 0,00134859 Рекордний максимум $ 0,01077165$ 0,01077165 $ 0,01077165 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,79% Зміна ціни (1 дн.) +0,37% Зміна ціни (за 7 дн.) +16,43% Зміна ціни (за 7 дн.) +16,43%

Актуальна ціна blai (BLAI) становить $0,00125535. За останні 24 години BLAI торгувався між мінімумом у $ 0,00122122 і максимумом у $ 0,00134859, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLAI становить $ 0,01077165, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BLAI змінився на -0,79% за останню годину, +0,37% за 24 години та на +16,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо blai (BLAI)

Ринкова капіталізація $ 955,68K$ 955,68K $ 955,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,23M$ 1,23M $ 1,23M Циркуляційне постачання 775,00M 775,00M 775,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація blai — $ 955,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLAI — 775,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,23M.