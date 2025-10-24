Актуальна ціна Blade сьогодні становить 0,01235758 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BLADE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BLADE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Blade сьогодні становить 0,01235758 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BLADE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BLADE на MEXC вже зараз.

Логотип Blade

Ціна Blade (BLADE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BLADE до USD:

$0,01237845
$0,01237845
+11,80%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Blade (BLADE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:28:12 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Blade (BLADE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00991855
Мін. за 24 год
$ 0,01370302
Макс. за 24 год

$ 0,00991855
$ 0,01370302
$ 0,702613
$ 0,00579944
-9,43%

+11,71%

-1,85%

-1,85%

Актуальна ціна Blade (BLADE) становить $0,01235758. За останні 24 години BLADE торгувався між мінімумом у $ 0,00991855 і максимумом у $ 0,01370302, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLADE становить $ 0,702613, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00579944.

Що стосується короткострокових результатів, то BLADE змінився на -9,43% за останню годину, +11,71% за 24 години та на -1,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Blade (BLADE)

$ 62,49K
--
$ 1,24M
5,05M
100 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Blade — $ 62,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLADE — 5,05M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,24M.

Історія ціни Blade (BLADE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blade до USD становила $ +0,0012949.
За останні 30 днів зміна ціни Blade до USD становила $ +0,0014815045.
За останні 60 днів зміна ціни Blade до USD становила $ +0,0032759610.
За останні 90 днів зміна ціни Blade до USD становила $ +0,005267074664316009.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0012949+11,71%
30 днів$ +0,0014815045+11,99%
60 днів$ +0,0032759610+26,51%
90 днів$ +0,005267074664316009+74,28%

Що таке Blade (BLADE)

Blade Games is an on-chain game + AI agent ecosystem built around the zkVM stack. We are building AI agents operating in games, where users can play, train and create their own on-chain economies.

We are one of the largest on-chain game ecosystems on both Arbitrum and Mantle with over 850k registered users and 5 eco games. Project has a reportedly monthly eco revenue over $300k (in ETH value), and active on-chain addresses over 200k.

Recent $2.4mm seed round was coled by PTC Crypto and IOSG ventures, with participation from Animoca Ventures, ForesightX, Mantle Eco Fund and more. Key partners include Arbitrum, Mantle, 0G Labs and Delphinus Lab.

Whitepaper: https://docs.bladedao.games/ Website: https://www.bladedao.games X: https://twitter.com/BladeGamesHQ Discord: https://discord.gg/bladegames

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Blade (USD)

Скільки коштуватиме Blade (BLADE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Blade (BLADE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Blade.

Перегляньте прогноз ціни Blade вже зараз!

BLADE до місцевих валют

Токеноміка Blade (BLADE)

Розуміння токеноміки Blade (BLADE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BLADE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Blade (BLADE)

Скільки сьогодні коштує Blade (BLADE)?
Актуальна ціна BLADE у USD становить 0,01235758 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BLADE до USD?
Поточна ціна BLADE до USD — $ 0,01235758. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Blade?
Ринкова капіталізація BLADE — $ 62,49K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BLADE?
Циркуляційна пропозиція BLADE — 5,05M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BLADE?
BLADE досяг історичної максимальної ціни у 0,702613 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BLADE?
Історична мінімальна ціна BLADE становила 0,00579944 USD.
Який обсяг торгівлі BLADE?
Актуальний обсяг торгівлі BLADE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BLADE цього року?
BLADE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BLADE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Blade (BLADE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.