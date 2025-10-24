Інформація щодо ціни Blade (BLADE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00991855 $ 0,00991855 $ 0,00991855 Мін. за 24 год $ 0,01370302 $ 0,01370302 $ 0,01370302 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00991855$ 0,00991855 $ 0,00991855 Макс. за 24 год $ 0,01370302$ 0,01370302 $ 0,01370302 Рекордний максимум $ 0,702613$ 0,702613 $ 0,702613 Найнижча ціна $ 0,00579944$ 0,00579944 $ 0,00579944 Зміна ціни (за 1 год) -9,43% Зміна ціни (1 дн.) +11,71% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,85% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,85%

Актуальна ціна Blade (BLADE) становить $0,01235758. За останні 24 години BLADE торгувався між мінімумом у $ 0,00991855 і максимумом у $ 0,01370302, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLADE становить $ 0,702613, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00579944.

Що стосується короткострокових результатів, то BLADE змінився на -9,43% за останню годину, +11,71% за 24 години та на -1,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Blade (BLADE)

Ринкова капіталізація $ 62,49K$ 62,49K $ 62,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,24M$ 1,24M $ 1,24M Циркуляційне постачання 5,05M 5,05M 5,05M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Blade — $ 62,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLADE — 5,05M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,24M.