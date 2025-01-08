Сьогоднішня ціна Blacky (BLACKY)

Поточна ціна Blacky (BLACKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.32K USD. Ціна BLACKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blacky:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.00 USD

- зміна ціни Blacky протягом дня — -1.02%

- циркуляційна пропозиція – 56.44M USD

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