Токеноміка Blacktail AI (BLACK) Дізнайтеся ключову інформацію про Blacktail AI (BLACK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blacktail AI (BLACK) Blacktail AI is a generative AI platform that integrates multiple AI capabilities into a unified interface, including image generation, chat assistance, music generation, and video creation. The platform provides infrastructure for AI model training, deployment, and monetization through a decentralized approach. It utilizes Custom Pods for model customization and implements a credit-based usage system with blockchain integration. Офіційний вебсайт: https://blacktail.ai Whitepaper: https://docs.blacktail.ai/ Купити BLACK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blacktail AI (BLACK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blacktail AI (BLACK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 123,22K $ 123,22K $ 123,22K Загальна пропозиція: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Циркуляційна пропозиція: $ 899,94M $ 899,94M $ 899,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 136,91K $ 136,91K $ 136,91K Історичний максимум: $ 0,0010586 $ 0,0010586 $ 0,0010586 Історичний мінімум: $ 0,00012978 $ 0,00012978 $ 0,00012978 Поточна ціна: $ 0,00013691 $ 0,00013691 $ 0,00013691 Дізнайтеся більше про ціну Blacktail AI (BLACK)

Токеноміка Blacktail AI (BLACK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blacktail AI (BLACK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BLACK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BLACK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BLACK, досліджуйте ціну токена BLACK в реальному часі!

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