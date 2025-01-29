Сьогоднішня ціна Blacktail AI (BLACK)

Поточна ціна Blacktail AI (BLACK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 594.50K USD. Ціна BLACK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blacktail AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.41K USD

- зміна ціни Blacktail AI протягом дня — -35.44%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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