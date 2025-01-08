Сьогоднішня ціна Blacksmith Token (BS)

Поточна ціна Blacksmith Token (BS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 94.70K USD. Ціна BS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blacksmith Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 206.74 USD

- зміна ціни Blacksmith Token протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 234.00M USD

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