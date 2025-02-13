Сьогоднішня ціна BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)

Поточна ціна BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 399.72M USD. Ціна BUIDL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 399.72M USD

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