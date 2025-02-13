Ціна BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)
Поточна ціна BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 399.72M USD. Ціна BUIDL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 399.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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