Ціна BlackPearl (BPLC)
Поточна ціна BlackPearl (BPLC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BPLC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlackPearl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.35K USD
- зміна ціни BlackPearl протягом дня — -13.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlackPearl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BlackPearl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BlackPearl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BlackPearl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.92%
|30 днів
|$ 0
|-34.73%
|60 днів
|$ 0
|-19.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BlackPearl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.29%
-13.92%
-11.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BlackPearl.Chain is pushing decentralization into the future with a third-generation public blockchain. It’s network achieves blazing transaction speeds (Millions TPS) using Sharding and a VRF lightning-fast consensus mechanism built in-house. Finality is achieved in under three seconds with revolutionary P2P, Its speed and security make it the perfect platform for applications like digital asset trading, social media messaging, payment processing, supply chain tracking, and other high-scale use cases.
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