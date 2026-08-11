Сьогоднішня ціна Blackhole

Поточна ціна Blackhole (BLACK) сьогодні становить $ 0,00174842, зі зміною 0,80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BLACK до USD становить $ 0,00174842 за BLACK.

Blackhole наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 447 534, з циркуляційною пропозицією у 255,96M BLACK. Протягом останніх 24 годин BLACK торгувався між $ 0,00174483 (мінімум) та $ 0,00180263 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,52, тоді як історичний мінімум — $ 0,00167322.

У короткостроковій динаміці BLACK змінився на +0,08% за останню годину та на -4,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,03K.

Ринкова інформація щодо Blackhole (BLACK)

Ринкова капіталізація $ 447,53K$ 447,53K $ 447,53K Обсяг (за 24 год) $ 6,03K$ 6,03K $ 6,03K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 452,27K$ 452,27K $ 452,27K Циркуляційне постачання 255,96M 255,96M 255,96M Загальна пропозиція 258 675 656,5081426 258 675 656,5081426 258 675 656,5081426

Поточна ринкова капіталізація Blackhole — $ 447,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,03K. Циркуляційна пропозиція BLACK — 255,96M, зі загальною пропозицією 258675656.5081426. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 452,27K.