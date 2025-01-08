Сьогоднішня ціна BlackHat Coin (BLKC)

Поточна ціна BlackHat Coin (BLKC) сьогодні становить 0.00385434 USD з ринковою капіталізацією $ 43.48K USD. Ціна BLKC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlackHat Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.92 USD

- зміна ціни BlackHat Coin протягом дня — -5.55%

- циркуляційна пропозиція – 11.28M USD

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