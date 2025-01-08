Ціна BlackHat Coin (BLKC)
Поточна ціна BlackHat Coin (BLKC) сьогодні становить 0.00385434 USD з ринковою капіталізацією $ 43.48K USD. Ціна BLKC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlackHat Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.92 USD
- зміна ціни BlackHat Coin протягом дня — -5.55%
- циркуляційна пропозиція – 11.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlackHat Coin до USD становила $ -0.000226742168787109.
За останні 30 днів зміна ціни BlackHat Coin до USD становила $ -0.0021928781.
За останні 60 днів зміна ціни BlackHat Coin до USD становила $ -0.0010164430.
За останні 90 днів зміна ціни BlackHat Coin до USD становила $ -0.004783640056889774.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000226742168787109
|-5.55%
|30 днів
|$ -0.0021928781
|-56.89%
|60 днів
|$ -0.0010164430
|-26.37%
|90 днів
|$ -0.004783640056889774
|-55.37%
Останній аналіз цін BlackHat Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.55%
-23.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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