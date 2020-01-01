Токеноміка BlackDuckrwa (BD/SOL)

Токеноміка BlackDuckrwa (BD/SOL)

Дізнайтеся ключову інформацію про BlackDuckrwa (BD/SOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація BlackDuckrwa (BD/SOL)

The BlackDuck Token (RWA) is a cutting-edge digital asset designed to revolutionise the trading and decentralised finance (DeFi) landscape. Each RWA token represents a 1:1 value derived from our innovative trading strategies, seamlessly linking traditional forex trading with the fast-growing world of cryptocurrencies.

The BlackDuck Token (RWA) is not just a digital currency; it’s a gateway to the future of trading and investment, uniquely positioned at the intersection of traditional finance and crypto currencies.

Офіційний вебсайт:
https://blackduckrwa.com/

Токеноміка та аналіз ціни BlackDuckrwa (BD/SOL)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BlackDuckrwa (BD/SOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 153,68K
$ 153,68K$ 153,68K
Загальна пропозиція:
$ 990,25M
$ 990,25M$ 990,25M
Циркуляційна пропозиція:
$ 990,25M
$ 990,25M$ 990,25M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 153,68K
$ 153,68K$ 153,68K
Історичний максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0,00015504
$ 0,00015504$ 0,00015504

Токеноміка BlackDuckrwa (BD/SOL): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки BlackDuckrwa (BD/SOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів BD/SOL, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BD/SOL, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку BD/SOL, досліджуйте ціну токена BD/SOL в реальному часі!

Прогноз ціни BD/SOL

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Відмова від відповідальності

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