Токеноміка BlackDuckrwa (BD/SOL) Дізнайтеся ключову інформацію про BlackDuckrwa (BD/SOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BlackDuckrwa (BD/SOL) The BlackDuck Token (RWA) is a cutting-edge digital asset designed to revolutionise the trading and decentralised finance (DeFi) landscape. Each RWA token represents a 1:1 value derived from our innovative trading strategies, seamlessly linking traditional forex trading with the fast-growing world of cryptocurrencies. The BlackDuck Token (RWA) is not just a digital currency; it’s a gateway to the future of trading and investment, uniquely positioned at the intersection of traditional finance and crypto currencies. Офіційний вебсайт: https://blackduckrwa.com/ Купити BD/SOL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BlackDuckrwa (BD/SOL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BlackDuckrwa (BD/SOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 153,68K $ 153,68K $ 153,68K Загальна пропозиція: $ 990,25M $ 990,25M $ 990,25M Циркуляційна пропозиція: $ 990,25M $ 990,25M $ 990,25M FDV (повністю розведена вартість): $ 153,68K $ 153,68K $ 153,68K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00015504 $ 0,00015504 $ 0,00015504 Дізнайтеся більше про ціну BlackDuckrwa (BD/SOL)

Токеноміка BlackDuckrwa (BD/SOL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BlackDuckrwa (BD/SOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BD/SOL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BD/SOL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BD/SOL, досліджуйте ціну токена BD/SOL в реальному часі!

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