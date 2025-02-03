Ціна BlackDuckrwa (BD/SOL)
Поточна ціна BlackDuckrwa (BD/SOL) сьогодні становить 0.00044218 USD з ринковою капіталізацією $ 437.99K USD. Ціна BD/SOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlackDuckrwa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.58K USD
- зміна ціни BlackDuckrwa протягом дня — +1.08%
- циркуляційна пропозиція – 990.54M USD
Отримуйте оновлення цін BD/SOL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BD/SOL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlackDuckrwa до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BlackDuckrwa до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BlackDuckrwa до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BlackDuckrwa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BlackDuckrwa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
+1.08%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The BlackDuck Token (RWA) is a cutting-edge digital asset designed to revolutionise the trading and decentralised finance (DeFi) landscape. Each RWA token represents a 1:1 value derived from our innovative trading strategies, seamlessly linking traditional forex trading with the fast-growing world of cryptocurrencies. The BlackDuck Token (RWA) is not just a digital currency; it’s a gateway to the future of trading and investment, uniquely positioned at the intersection of traditional finance and crypto currencies.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BD/SOL до AUD
A$0.0007207534
|1 BD/SOL до GBP
￡0.0003581658
|1 BD/SOL до EUR
€0.0004289146
|1 BD/SOL до USD
$0.00044218
|1 BD/SOL до MYR
RM0.0019853882
|1 BD/SOL до TRY
₺0.015874262
|1 BD/SOL до JPY
¥0.0688297388
|1 BD/SOL до RUB
₽0.044195891
|1 BD/SOL до INR
₹0.038535987
|1 BD/SOL до IDR
Rp7.2488512992
|1 BD/SOL до PHP
₱0.0259382788
|1 BD/SOL до EGP
￡E.0.022506962
|1 BD/SOL до BRL
R$0.0025823312
|1 BD/SOL до CAD
C$0.0006500046
|1 BD/SOL до BDT
৳0.0546490262
|1 BD/SOL до NGN
₦0.7431586606
|1 BD/SOL до UAH
₴0.0186865268
|1 BD/SOL до VES
Bs0.02564644
|1 BD/SOL до PKR
Rs0.1250131296
|1 BD/SOL до KZT
₸0.2322373578
|1 BD/SOL до THB
฿0.0150694944
|1 BD/SOL до TWD
NT$0.014680376
|1 BD/SOL до CHF
Fr0.0004023838
|1 BD/SOL до HKD
HK$0.0034445822
|1 BD/SOL до MAD
.د.م0.0044969706