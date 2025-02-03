Сьогоднішня ціна BlackDuckrwa (BD/SOL)

Поточна ціна BlackDuckrwa (BD/SOL) сьогодні становить 0.00044218 USD з ринковою капіталізацією $ 437.99K USD. Ціна BD/SOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlackDuckrwa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.58K USD

- зміна ціни BlackDuckrwa протягом дня — +1.08%

- циркуляційна пропозиція – 990.54M USD

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