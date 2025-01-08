Сьогоднішня ціна BlackDragon (BDT)

Поточна ціна BlackDragon (BDT) сьогодні становить 1.21 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlackDragon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.90K USD

- зміна ціни BlackDragon протягом дня — -1.40%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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