Ціна Blackcroc (BLACKCROC)
Поточна ціна Blackcroc (BLACKCROC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLACKCROC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blackcroc:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.25 USD
- зміна ціни Blackcroc протягом дня — -7.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blackcroc до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blackcroc до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blackcroc до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blackcroc до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.77%
|30 днів
|$ 0
|-38.78%
|60 днів
|$ 0
|+0.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blackcroc: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.97%
-7.77%
-6.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blackcroc is here to push the next wave of crypto, past all time highs - a meme to end all memes. Not affiliated with blackrock "yet" and with no promise of any
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