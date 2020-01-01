Токеноміка BlackCoin (BLK) Дізнайтеся ключову інформацію про BlackCoin (BLK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BlackCoin (BLK) BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66

The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore).

Recommended confirmations: 10, maturity: 500

Minimum transaction fee: 0.0001 BLK

Defined block time target: 64 seconds

Max reorganization depth: 500 blocks

Inflation: about 0.95%.

PoS block reward: 1.5 BLK + fees

The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%.

BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking. Офіційний вебсайт: https://blackcoin.org/ Купити BLK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BlackCoin (BLK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BlackCoin (BLK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,54M $ 1,54M $ 1,54M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 63,58M $ 63,58M $ 63,58M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,42M $ 2,42M $ 2,42M Історичний максимум: $ 1,15 $ 1,15 $ 1,15 Історичний мінімум: $ 0,0019911 $ 0,0019911 $ 0,0019911 Поточна ціна: $ 0,02415127 $ 0,02415127 $ 0,02415127 Дізнайтеся більше про ціну BlackCoin (BLK)

Токеноміка BlackCoin (BLK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BlackCoin (BLK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BLK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BLK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BLK, досліджуйте ціну токена BLK в реальному часі!

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