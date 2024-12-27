Ціна BlackCoin (BLK)
Поточна ціна BlackCoin (BLK) сьогодні становить 0.059185 USD з ринковою капіталізацією $ 3.74M USD. Ціна BLK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlackCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 485.23 USD
- зміна ціни BlackCoin протягом дня — +0.43%
- циркуляційна пропозиція – 63.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlackCoin до USD становила $ +0.00025268.
За останні 30 днів зміна ціни BlackCoin до USD становила $ -0.0014597625.
За останні 60 днів зміна ціни BlackCoin до USD становила $ +0.0120330029.
За останні 90 днів зміна ціни BlackCoin до USD становила $ +0.0173760900153476.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00025268
|+0.43%
|30 днів
|$ -0.0014597625
|-2.46%
|60 днів
|$ +0.0120330029
|+20.33%
|90 днів
|$ +0.0173760900153476
|+41.56%
Останній аналіз цін BlackCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.12%
+0.43%
+0.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: - Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66 - The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore). - Recommended confirmations: 10, maturity: 500 - Minimum transaction fee: 0.0001 BLK - Defined block time target: 64 seconds - Max reorganization depth: 500 blocks - Inflation: about 0.95%. - PoS block reward: 1.5 BLK + fees - The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%. - BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.
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