Сьогоднішня ціна BlackCoin (BLK)

Поточна ціна BlackCoin (BLK) сьогодні становить 0.059185 USD з ринковою капіталізацією $ 3.74M USD. Ціна BLK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlackCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 485.23 USD

- зміна ціни BlackCoin протягом дня — +0.43%

- циркуляційна пропозиція – 63.22M USD

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