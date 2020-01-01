Токеноміка Black Phoenix (BPX) Дізнайтеся ключову інформацію про Black Phoenix (BPX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Black Phoenix (BPX) Black Phoenix is a cryptocurrency with bright future ahead ,that bring benefits more and more for its holders and wants to make you a major investor in digital currency market. Офіційний вебсайт: https://www.blackphoenixbpx.com/ Купити BPX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Black Phoenix (BPX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Black Phoenix (BPX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,83M $ 6,83M $ 6,83M Загальна пропозиція: $ 4,00B $ 4,00B $ 4,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,54B $ 1,54B $ 1,54B FDV (повністю розведена вартість): $ 17,74M $ 17,74M $ 17,74M Історичний максимум: $ 3,37 $ 3,37 $ 3,37 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00443458 $ 0,00443458 $ 0,00443458 Дізнайтеся більше про ціну Black Phoenix (BPX)

Токеноміка Black Phoenix (BPX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Black Phoenix (BPX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BPX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BPX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BPX, досліджуйте ціну токена BPX в реальному часі!

Прогноз ціни BPX Хочете знати, куди рухається BPX? Наша сторінка прогнозу ціни BPX поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена BPX зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!