Сьогоднішня ціна Black Phoenix (BPX)

Поточна ціна Black Phoenix (BPX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 79.24K USD. Ціна BPX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Black Phoenix:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.83 USD

- зміна ціни Black Phoenix протягом дня — -0.16%

- циркуляційна пропозиція – 1.54B USD

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