Ціна Black Phoenix (BPX)
Поточна ціна Black Phoenix (BPX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 79.24K USD. Ціна BPX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Black Phoenix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.83 USD
- зміна ціни Black Phoenix протягом дня — -0.16%
- циркуляційна пропозиція – 1.54B USD
Отримуйте оновлення цін BPX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BPX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Black Phoenix до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Black Phoenix до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Black Phoenix до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Black Phoenix до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.16%
|30 днів
|$ 0
|+24.14%
|60 днів
|$ 0
|-9.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Black Phoenix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-0.16%
+17.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Black Phoenix is a cryptocurrency with bright future ahead ,that bring benefits more and more for its holders and wants to make you a major investor in digital currency market.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BPX до AUD
A$--
|1 BPX до GBP
￡--
|1 BPX до EUR
€--
|1 BPX до USD
$--
|1 BPX до MYR
RM--
|1 BPX до TRY
₺--
|1 BPX до JPY
¥--
|1 BPX до RUB
₽--
|1 BPX до INR
₹--
|1 BPX до IDR
Rp--
|1 BPX до PHP
₱--
|1 BPX до EGP
￡E.--
|1 BPX до BRL
R$--
|1 BPX до CAD
C$--
|1 BPX до BDT
৳--
|1 BPX до NGN
₦--
|1 BPX до UAH
₴--
|1 BPX до VES
Bs--
|1 BPX до PKR
Rs--
|1 BPX до KZT
₸--
|1 BPX до THB
฿--
|1 BPX до TWD
NT$--
|1 BPX до CHF
Fr--
|1 BPX до HKD
HK$--
|1 BPX до MAD
.د.م--