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Поточна ціна Black Mirror сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MIRROR становить 29 873 USD. Відстежуйте оновлення цін MIRROR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Black Mirror сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MIRROR становить 29 873 USD. Відстежуйте оновлення цін MIRROR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Black Mirror (MIRROR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MIRROR до USD:

$0,0001729
$0,0001729$0,0001729
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Black Mirror (MIRROR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:41:38 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Black Mirror

Поточна ціна Black Mirror (MIRROR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MIRROR до USD становить $ 0 за MIRROR.

Black Mirror наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29 873, з циркуляційною пропозицією у 187,79M MIRROR. Протягом останніх 24 годин MIRROR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,084403, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MIRROR змінився на -- за останню годину та на -0,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,99.

Ринкова інформація щодо Black Mirror (MIRROR)

$ 29,87K
$ 29,87K$ 29,87K

$ 2,99
$ 2,99$ 2,99

$ 172,90K
$ 172,90K$ 172,90K

187,79M
187,79M 187,79M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Black Mirror — $ 29,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,99. Циркуляційна пропозиція MIRROR — 187,79M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 172,90K.

Історія ціни Black Mirror у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,084403
$ 0,084403$ 0,084403

$ 0
$ 0$ 0

--

+0,53%

-0,76%

-0,76%

Історія ціни Black Mirror (MIRROR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Black Mirror до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Black Mirror до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Black Mirror до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Black Mirror до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,53%
30 днів$ 0-47,87%
60 днів$ 0-78,06%
90 днів----

Прогноз ціни Black Mirror

Прогноз ціни Black Mirror (MIRROR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MIRROR у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Black Mirror (MIRROR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Black Mirror потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Black Mirror у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MIRROR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Black Mirror.

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Ресурс Black Mirror (MIRROR)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemBinance Alpha SpotlightChainGPT Launchpad

Про Black Mirror

Яка ціна Black Mirror у реальному часі?

Black Mirror торгується за ціною ₴, що вказує на зміну ціни на рівні 0.53% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є MIRROR сьогодні?

Волатильність ціни MIRROR протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі Black Mirror за останні 24 години?

Токен коливався між ₴ (низька ціна) і ₴ (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував MIRROR?

За останні 24 години MIRROR зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴3.72050753644340320000, а найнижча — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для Black Mirror?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як MIRROR порівнюється з іншими токенами категорії SocialFi,Solana Ecosystem,Decentralized Identifier (DID),Base Ecosystem,ChainGPT Launchpad,Binance Alpha Spotlight,IP?

У категорії SocialFi,Solana Ecosystem,Decentralized Identifier (DID),Base Ecosystem,ChainGPT Launchpad,Binance Alpha Spotlight,IP MIRROR демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про Black Mirror

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:41:38 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Black Mirror (MIRROR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000
$0,00000$0,00000

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-12,41%

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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BluWhale AI

BLUAI

$0,027679
$0,027679$0,027679

+85,80%

Velvet

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VELVET

$0,66642
$0,66642$0,66642

+51,01%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00880
$0,00880$0,00880

+46,91%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,6583
$2,6583$2,6583

+47,59%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,51585
$0,51585$0,51585

+35,08%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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