Сьогоднішня ціна Black Mirror

Поточна ціна Black Mirror (MIRROR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MIRROR до USD становить $ 0 за MIRROR.

Black Mirror наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29 873, з циркуляційною пропозицією у 187,79M MIRROR. Протягом останніх 24 годин MIRROR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,084403, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MIRROR змінився на -- за останню годину та на -0,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,99.

Ринкова інформація щодо Black Mirror (MIRROR)

Ринкова капіталізація $ 29,87K$ 29,87K $ 29,87K Обсяг (за 24 год) $ 2,99$ 2,99 $ 2,99 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 172,90K$ 172,90K $ 172,90K Циркуляційне постачання 187,79M 187,79M 187,79M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Black Mirror — $ 29,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,99. Циркуляційна пропозиція MIRROR — 187,79M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 172,90K.