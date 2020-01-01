Токеноміка Black Lemon AI (LEMON) Дізнайтеся ключову інформацію про Black Lemon AI (LEMON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Black Lemon AI (LEMON) At Black Lemon, we believe in transforming the decentralized finance (DeFi) landscape through cutting-edge technology. Our mission is to empower liquidity providers with advanced AI-driven tools that enhance Automated Market Making (AMM) strategies, optimize performance, and reduce risks. Our state-of-the-art AI algorithms analyze vast datasets to forecast price movements and market trends. By leveraging machine learning, we help liquidity providers make informed decisions about when and where to allocate their assets. Офіційний вебсайт: https://blacklemon.ai/ Купити LEMON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Black Lemon AI (LEMON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Black Lemon AI (LEMON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,24K $ 2,24K $ 2,24K Загальна пропозиція: $ 6,41M $ 6,41M $ 6,41M Циркуляційна пропозиція: $ 6,41M $ 6,41M $ 6,41M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,24K $ 2,24K $ 2,24K Історичний максимум: $ 0,08065 $ 0,08065 $ 0,08065 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00034988 $ 0,00034988 $ 0,00034988 Дізнайтеся більше про ціну Black Lemon AI (LEMON)

Токеноміка Black Lemon AI (LEMON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Black Lemon AI (LEMON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LEMON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LEMON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LEMON, досліджуйте ціну токена LEMON в реальному часі!

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