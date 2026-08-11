Сьогоднішня ціна BLACK HOLE

Поточна ціна BLACK HOLE (BLKH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BLKH до USD становить $ 0 за BLKH.

BLACK HOLE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 81,465, з циркуляційною пропозицією у 530.98M BLKH. Протягом останніх 24 годин BLKH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00230612, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BLKH змінився на +0.04% за останню годину та на +16.43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 427.93.

Ринкова інформація щодо BLACK HOLE (BLKH)

Ринкова капіталізація $ 81.47K$ 81.47K $ 81.47K Обсяг (за 24 год) $ 427.93$ 427.93 $ 427.93 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 153.42K$ 153.42K $ 153.42K Циркуляційне постачання 530.98M 530.98M 530.98M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація BLACK HOLE — $ 81.47K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 427.93. Циркуляційна пропозиція BLKH — 530.98M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 153.42K.