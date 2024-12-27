Сьогоднішня ціна Black Dragon (BLACKDRAGON)

Поточна ціна Black Dragon (BLACKDRAGON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.43M USD. Ціна BLACKDRAGON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Black Dragon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.21K USD

- зміна ціни Black Dragon протягом дня — -5.15%

- циркуляційна пропозиція – 77.60T USD

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