Ціна Black Dragon (BLACKDRAGON)
Поточна ціна Black Dragon (BLACKDRAGON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.43M USD. Ціна BLACKDRAGON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Black Dragon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.21K USD
- зміна ціни Black Dragon протягом дня — -5.15%
- циркуляційна пропозиція – 77.60T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Black Dragon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Black Dragon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Black Dragon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Black Dragon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.15%
|30 днів
|$ 0
|-28.09%
|60 днів
|$ 0
|-33.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Black Dragon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-5.15%
+51.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BLACKDRAGON is a second generation meme coin that has emerged from the depths of the NEAR Stack.
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