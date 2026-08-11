Сьогоднішня ціна Black Currency

Поточна ціна Black Currency (BC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BC до USD становить $ 0 за BC.

Black Currency наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18,225.67, з циркуляційною пропозицією у 1.00B BC. Протягом останніх 24 годин BC торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BC змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Black Currency (BC)

Ринкова капіталізація $ 18.23K$ 18.23K $ 18.23K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18.23K$ 18.23K $ 18.23K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Black Currency — $ 18.23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BC — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18.23K.