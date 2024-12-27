Сьогоднішня ціна Black Agnus (FTW)

Поточна ціна Black Agnus (FTW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 898.16K USD. Ціна FTW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Black Agnus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.09K USD

- зміна ціни Black Agnus протягом дня — +51.18%

- циркуляційна пропозиція – 60.00T USD

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