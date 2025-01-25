Сьогоднішня ціна BL00P (BL00P)

Поточна ціна BL00P (BL00P) сьогодні становить 0.00002891 USD з ринковою капіталізацією $ 21.16K USD. Ціна BL00P до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BL00P:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 279.37 USD

- зміна ціни BL00P протягом дня — -7.07%

- циркуляційна пропозиція – 731.76M USD

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