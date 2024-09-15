Токеноміка BKOKFi (BKOK) Дізнайтеся ключову інформацію про BKOKFi (BKOK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BKOKFi (BKOK) Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools. Офіційний вебсайт: https://bkokfi.com Whitepaper: https://blackrock.gitbook.io/blackrock Купити BKOK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BKOKFi (BKOK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BKOKFi (BKOK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 336,85K $ 336,85K $ 336,85K Загальна пропозиція: $ 6,38M $ 6,38M $ 6,38M Циркуляційна пропозиція: $ 6,38M $ 6,38M $ 6,38M FDV (повністю розведена вартість): $ 336,85K $ 336,85K $ 336,85K Історичний максимум: $ 1,94 $ 1,94 $ 1,94 Історичний мінімум: $ 0,03561185 $ 0,03561185 $ 0,03561185 Поточна ціна: $ 0,053246 $ 0,053246 $ 0,053246 Дізнайтеся більше про ціну BKOKFi (BKOK)

Токеноміка BKOKFi (BKOK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BKOKFi (BKOK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BKOK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BKOK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BKOK, досліджуйте ціну токена BKOK в реальному часі!

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