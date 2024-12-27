Сьогоднішня ціна BKOKFi (BKOK)

Поточна ціна BKOKFi (BKOK) сьогодні становить 0.312615 USD з ринковою капіталізацією $ 4.34M USD. Ціна BKOK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BKOKFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.77K USD

- зміна ціни BKOKFi протягом дня — -2.84%

- циркуляційна пропозиція – 13.98M USD

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